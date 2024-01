Streaming-Tipp bei Netflix: "Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers": So ist das Spektakel von Zack Snyder

Neue Geschichten vom Kobold bei RTL

Florian Brückner ist von neuer Pumuckl-Serie überzeugt: "Ich hatte keine Zweifel"

Mit neuen Geschichten ist Pumuckl zurück. In der RTL-Serie schlüpft Florian Brückner in die Rolle des Neffen des einst von Gustl Bayrhammer dargestellten Schreinermeisters Eder. Im Interview berichtet der Schauspieler, wie es ist, so ein großes Erbe anzutreten.

