Streaming-Tipps! Das Beste zu Weihnachten bei Netflix, Disney und Co.

Ob lustig, actionreich oder romantisch: zur Weihnachtszeit gibt es einige Streaming-Highlights. Hier gibt es einen Überblick über die besten Filme zum Fest.

Weihnachten bei Netflix Einen der schönsten Weihnachtsfilme der letzten Jahre hat Netflix im Jahr 2019 ins Programm aufgenommen. Im Animationsfilm „Klaus“ wird der faule Postbote Jesper von seinem Vater, dem Chef aller Postboten, an einen abgelegenen Ort nahe dem Nordpol versetzt. Dort muss er in einem Jahr 6.000 Briefe bearbeiten, weil er sonst enterbt wird. Nicht nur baut Jesper in der eisigen Kleinstadt ein neues Postamt auf, er findet auch eine Möglichkeit, seine Aufgabe zu erfüllen – mit der Hilfe eines Holzschnitzers namens Klaus.

2022 feierte Lindsay Lohan im Netflix-Weihnachtsfilm „Falling for Christmas“ ihr viel beachtetes Comeback als Schauspielerin. Sie spielt darin die Hotelerbin Sierra Belmont, die nach einem Sturz ihr Gedächtnis verliert. Daraufhin wird sie in die Obhut eines Hotelbesitzers gegeben, den sie gar nicht kennt, mit dem sie sich im Laufe des Films aber anfreundet.

Weihnachten bei Disney+ Auf Disney+ sind sämtliche Eigenproduktionen des Filmstudios zu finden – darunter auch „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ von 2013. Der Film dreht sich um die Schwestern Anna und Elsa, die in jungen Jahren ihre Eltern verlieren. Elsa ist in der Lage, Schnee und Eis heraufzubeschwören. Bei einem Wutausbruch bringt sie ewigen Winter über ihre Heimat Arendelle und flüchtet anschließend in die Berge. Anna sucht daraufhin nach Elsa, um sie dazu zu bringen, den ewigen Winter zu beenden. In der Fortsetzung „Die Eiskönigin II“ von 2019 versuchen die beiden Schwestern, die Vergangenheit ihrer Eltern zu ergründen und erneut Arendelle vor dem Untergang zu bewahren.

Auch Weihnachtsklassiker wie „Stirb langsam“ und „Kevin – Allein zu Haus“ sind bei Disney+ zu finden. Zudem ging Ende 2021 mit „Nicht schon wieder allein zu Haus“ eine Neuverfilmung von „Kevin – Allein zu Haus“ online. Darin wird der kleine Max von seiner Familie zu Hause vergessen. Ein Paar aus der Nachbarschaft, das glaubt, dass Max ihm eine wertvolle Puppe gestohlen hat, versucht daraufhin, in Max’ Haus einzubrechen. Der Junge setzt sich jedoch auf kreative Weise zur Wehr.

Weihnachten bei Amazon Prime Mit „Tatsächlich ... Liebe“ ist ein sehr beliebter Weihnachtsfilm im Programm von Amazon Prime enthalten. Der Film verknüpft die Geschichten mehrerer Paare miteinander, darunter die vom britischen Premierminister und seiner Haushälterin. Der Cast besteht aus zahlreichen bekannten Schauspielern wie Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson und Keira Knightley. Auch Heike Makatsch und Claudia Schiffer bekleiden kleinere Rollen.