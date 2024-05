Streaming-Tipps: Gute Laune Serien und Filme im Mai streamen

Den Weltlachtag haben wir Dr. Madan Kataria zu verdanken. Der Arzt aus Mumbai gilt als der Begründer der Lachyoga-Bewegung und hat am 11. Januar 1998 den ersten Lachtag initiiert. Damals trafen sich gut 12 000 Mitglieder aus lokalen und internationalen Lachclubs. Der weltweit gefeierte Gedenktag soll auf die Bedeutung des Lachens als verbindendes, friedliches Element hinweisen. Mittlerweile gibt es mehr als 6000 Lachclubs weltweit, auch in Deutschland. Am Weltlachtag, der in diesem Jahr auf den 5. Mai fällt, wird um Punkt 14 Uhr deutscher Zeit in Europa für eine Minute lang gelacht. Auch wenn Lachyoga nicht jedermanns Sache ist, ist der inoffizielle Feiertag doch eine gute Gelegenheit, mal wieder etwas für die Lachmuskeln zu tun. prisma bietet deshalb die passenden Streaming-Tipps im Überblick.