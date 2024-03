"The 50": Alle Kandidaten & Sendetermine im Überblick!

Mehr oder weniger prominente Kandidaten, die sich bei Spielen in Reality-Shows beweisen - das Konzept ist nicht neu. Doch bei "The 50" kämpfen die Teilnehmenden nicht für sich, sondern für ihre Fans. Die Creme de la Creme der Reality-Stars ist im Einsatz, um eine hohe Gewinnsumme rauszuschlagen. Wer dabei ist und worum es in "The 50" geht - hier gibt es alle Infos in der Übersicht.

Während andere Reality-Stars im Dschungel campieren oder in einem Wohn-Container eingesperrt sind, haben die prominenten Teilnehmer von "The 50" ein etwas anderes Ambiente vor sich. In einem Schloss in Frankreich versuchen die Promis sich den spielerischen Herausforderungen zu stellen und somit viel Geld in den Jackpot fließen zu lassen. Stars, aus verschiedenen Bereichen, sind dabei. So ist unter anderem Cora Schumacher, Djamila Rowe und auch Thorsten Legat mit von der Partie.

Darum geht es in "The 50" Das ist eine große Truppe! Gleich 50 Reality-Stars treten in "The 50" gegeneinander an, um stellvertretend für einen Fan, Geld zu gewinnen. Der Jackpot startet bei 50.000 Euro, kann aber je nach Spielverlauf steigen oder fallen. Täglich stehen neue Herausforderungen auf dem Plan. Damit natürlich auch nicht das Drama fehlt, das jede gute Reality-TV-Show braucht, stimmen die Gewinner ab, welcher Verlierer nach Hause fahren muss.