"The 50": Die größten Reality-Stars zusammen in einer Show

Mehr oder weniger prominente Kandidaten, die sich bei Spielen in Reality-Shows beweisen - das Konzept ist nicht neu. Doch bei "The 50" kämpfen die Teilnehmenden nicht für sich, sondern für ihre Fans. Die Creme de la Creme der Reality-Stars ist im Einsatz, um eine hohe Gewinnsumme rauszuschlagen. Wer dabei ist und worum es in "The 50" geht - hier gibt es alle Infos in der Übersicht.

Während andere Reality-Stars im Dschungel campieren oder in einem Wohn-Container eingesperrt sind, haben die prominenten Teilnehmer von "The 50" ein etwas anderes Ambiente vor sich. In einem Schloss in Frankreich versuchen die Promis sich den spielerischen Herausforderungen zu stellen und somit viel Geld in den Jackpot fließen zu lassen. Stars, aus verschiedenen Bereichen, sind dabei. So ist unter anderem Cora Schumacher, Djamila Rowe und auch Thorsten Legat mit von der Partie.

Darum geht es in "The 50" Das ist eine große Truppe! Gleich 50 Reality-Stars treten in "The 50" gegeneinander an, um stellvertretend für einen Fan, Geld zu gewinnen. Der Jackpot startet bei 50.000 Euro, kann aber je nach Spielverlauf steigen oder fallen. Täglich stehen neue Herausforderungen auf dem Plan. Damit natürlich auch nicht das Drama fehlt, das jede gute Reality-TV-Show braucht, stimmen die Gewinner ab, welcher Verlierer nach Hause fahren muss.

Diese Promis sind bei "The 50" dabei Jenny Elvers (Schauspielerin, Let’s Dance, Promi Big Brother, Ich in ein Star – Holt mich hier raus!, Prominent getrennt, Kampf der Realitystars)

Djamila Rowe (Big Brother, Adam sucht Eva, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Cora Schumacher (Let’s Dance, Promi Big Brother, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Paulina Ljubas (Köln 50667, Temptation Island VIP, Ex on the Beach, Promi Big Brother, Germany Shore)

Janine Pink (Köln 50667, Promi Big Brother, Promis unter Palmen)

Menderes Bagci (DSDS, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Promi Big Brother)

Yasin Mohamed (Temptation Island, Germany Shore, Ex on the Beach, Kampf der Realitastars)

Gloria Glumac (Temptation Island, Das große Promi-Büßen, Prominent getrennt)

Gisele Oppermann (Germany’s Next Topmodel, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Das große Promi-Büßen, Kampf der Realitystars)

Jasmin Herren (Das Sommerhaus der Stars, Temptation Island VIP, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Forsthaus Rampensau)

Sam Dylan (Prince Charming, Kampf der Realitystars, Promi Big Brother, Forsthaus Rampensau)

Cecilia Asoro (Germany’s Next Topmodel, Take Me Out, Der Bachelor, Prominent getrennt, Are You The One – Realitystars in Love, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Paco Herb (Love Island, Kampf der Realitystars, Are You The One – Realitystars in Love)

Paul Janke (Der Bachelor, Let’s Dance, Schlag den Star, Kampf der Realitystars)

Tobias Wegener (Love Island, Promis unter Palmen, Promi Big Brother)

Tommy Pedroni (Ex on the Beach, Are You The One – Realitystars in Love, Germany Shore)

Cosimo Citiolo (DSDS, Kampf der Realitystars, Das Sommerhaus der Stars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Danni Büchner (Das Sommerhaus der Stars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Promi Big Brother, Das große Promi-Büßen)

Vanessa Mariposa (Ex on the Beach, Are You The One – Realitystars in Love)

Theresia Fischer (Germany’s Next Topmodel, Promi Big Brother)

Christina Dimitriou (Ex on the Beach, Temptation Island VIP)

Thorsten Legat (Ex-Fußballprofi, Das Sommerhaus der Stars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Marc-Robin Wenz (Temptation Island, Prominent getrennt)

Marius (TikToker)

Giulia Siegel (Das Sommerhaus der Stars, Temptation Island VIP, Kampf der Realitystars)

Serkan Yavuz (Die Bachelorette, Bachelor in Paradise, Kampf der Realitystars, Das Sommerhaus der Stars)

Tanja Tischewitch (DSDS, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Promi Big Brother)

Garry Secret (TikToker)

Filip Pavlovic (Der Bachelor, Bachelor in Paradise, Ich bin ein Star – holt mich hier raus!)

Jill Lange (Are You The One, Are You The One – Realitystars in Love, Ex on the Beach)

Candy Crash (YouTuberin)

Patricia Blanco (Big Brother, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Adam sucht Eva, Das Sommerhaus der Stars, Promis unter Palmen, Promi Big Brother)

Michelle Daniaux (Temptation Island, Ex on the Beach, Prominent getrennt)

Diogo Sangre (Temptation Island, Ex on the Beach, Are You The One – Realitystars in Love, Temptation Island VIP)

Leon Content (TikToker)

Georgina Fleur (Der Bachelor, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Promi Big Brother, Kampf der Realitystars, Das Sommerhaus der Stars)

Carina Nagel (Love Island, Are You The One, Ex on the Beach)

Rainer Gottwald (Box-Manager, Promi Big Brother)

Nina Kristin (Promi Big Brother, Kampf der Realitystars)

Raffa (Comedian)

Yve Vogt (Der Bachelor, Bachelor in Paradise)

Matthias Mangiapane (Das Sommerhaus der Stars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Promis unter Palmen, Kampf der Realitystars, Promi Big Brother)

Nico Schwanz (Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Das Sommerhaus der Stars)

Chris Broy (Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars)

Eva Benetatou (Der Bachelor, Promi Big Brother, Promis unter Palmen, Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars)

Eric Sindermann (Ex on the Beach, Promi Big Brother, Das Sommerhaus der Stars)

Carina Spack (Der Bachelor, Bachelor in Paradise, Promis unter Palmen, Prominent getrennt, Das große Promi-Büßen)

Max Bornmann (Make Love, Fake Love, Are You The One – Realitystars in Love)

Kate Merlan (Take Me Out, Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars, Promis unter Palmen, Temptation Island VIP, Prominent getrennt)

Nico Legat (Temptation Island, Prominent getrennt) Nichts von "The 50" verpassen "The 50" startet am 11. März 2024 bei Amazon Prime. Jeweils montags gibt es vier neue Folgen