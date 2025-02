"The White Lotus": Staffel 3 kehrt mit deutschem Schaupieler zurück

Die dritte Staffel von "The White Lotus" entführt das Publikum nach Thailand, wo Luxus auf Abgründe trifft. Mit dabei: der deutsche Schauspieler Christian Friedel als Hotel-Manager und eine Riege internationaler Stars.

Mit den neuen Folgen, die ab 17. Februar bei Sky und WOW verfügbar sind, macht sich Mastermind Mike White auf, die Erfolgsgeschichte seiner Gesellschaftssatire weiterzuschreiben. Insgesamt heimste der Serienmacher für die ersten beiden Staffeln 43 Emmy-Nominierungen ein, zuletzt wurde seine Serie sowohl bei den Golden Globes als auch bei den Emmys mit dem Preis für die beste Miniserie prämiert. Nach Stationen auf Hawaii und Sizilien lässt White sein einmal mehr prominentes Ensemble nun in Thailand vor traumhafter Kulisse und in dekadentem Umfeld intrigieren.

Deutscher Schauspielstar Christian Friedel spielt den Hotelmanager Ein deutscher Schauspieler dirigiert dabei das filigrane Netzwerk hinter den Kulissen des Luxus-Resorts mitten im Urlaubsparadies: Christian Friedel. Der 45-Jährige schlüpft in die Rolle des Hotelmanagers. Internationales Renommee erspielte sich der gebürtige Magdeburger in Jonathan Glazers KZ-Drama "The Zone of Interest". Im zweifach mit dem Oscar prämierten Film von 2023 verkörperte Friedel den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Deutschen TV-Fans dürfte Friedel derweil als "Tatort"-Episodendarsteller oder aus der Serie "Babylon Berlin" ein Begriff sein.

Der deutsche Mime empfängt in seiner Rolle als Hotelmanager eine Reihe wohlhabender Gäste, gespielt von international gefragten Stars. Als lange befreundetes Frauen-Trio wollen etwa Michelle Monaghan, Leslie Bibb und Carrie Coon ihre Seele in Thailand baumeln lassen. Monaghan ist seit Jahren gut gebuchte Kino- und TV-Schauspielerin. Neben einer wiederkehrenden Rolle in der "Mission: Impossible"-Filmreihe übernahm sie unter anderem eine Hauptrolle in der ersten Staffel von "True Detective". Zuletzt ließ sie Kinofans 2024 im Horror-Ableger "MaXXXine" erschaudern.

Leslie Bibb wurde von niemandem Geringeren als Clint Eastwood für seinen jüngsten Film "Juror #2" (derzeit im Kino) gecastet. Zahlreiche Episodenrollen in beliebten Serien stehen ebenfalls in Bibbs Vita. Vielseitig zeigt sich Carrie Coon: Sie war in "Avengers: Infinity War" (2018) und "Avengers: Endgame" (2019) in der Rolle der Proxima Midnight Teil des Marvel-Kosmos. Daneben war sie seit 2021 in den beiden "Ghostbusters"-Reboots als Hauptfigur Callie Spengler zu sehen und übernahm tragende Rollen in den Serien "The Sinner" (2018) und "The Gilded Age" (seit 2022).

Ein "The White Lotus"-Star spielte sogar schon für Quentin Tarantino Ruhe vom Alltag versprechen sich in der dritten Staffel von "The White Lotus" auch Rick (Walton Goggins) und seine sehr viel jüngere Freundin Chelsea (Aimee Lou Wood). Goggins ist seit Ende der 1980er-Jahre im Schauspielgeschäft tätig. Für seine Rolle als Sheriff in der Western-Serie "Justified" war der US-Amerikaner 2011 für einen Emmy nominiert, 2015 castete ihn Quentin Tarantino für sein Filmepos "The Hateful Eight". Jüngst fügte er eine Hauptrolle in der Serien-Adaption des Videospielerfolges "Fallout" seiner Vita bei.

Goggins' Serienfreundin Amy Lou Wood blickt auf eine vergleichsweise kurze Karriere zurück. Die 29-Jährige feierte mit ihrer Rolle im Netflix-Erfolg "Sex Education" (ab 2019) ihren Durchbruch. In der Folge ergatterte sie unter anderem ein Engagement im Kinofilm "Die wundersame Welt des Louis Wain", in dem sie 2021 an der Seite von Benedict Cumberbatch ihr Kinodebüt gab.

Arnold Schwarzeneggers Sohn hofft auf seinen Durchbruch Den Hauptcast der dritten Staffel von "The White Lotus" vervollständigt die gut betuchte Familie Ratliff. Bei Familienvater Timothy dürften besonders "Harry Potter"-Fans genau hinsehen: Jason Isaacs drangsalierte als Todesser Lucius Malfoy in insgesamt sechs Filmen den beliebten Zauberlehrling. Auch abseits der Fantasy-Filmreihe ist Isaacs regelmäßig in Kinoproduktionen zu sehen – meist in Nebenrollen.

Parker Posey – in "The White Lotus" als Jason Isaacs (Serien-)Ehefrau zu sehen – verdankt ihren Durchbruch dem Indie-Film-Kino der 1990er-Jahre. Das "Time"-Magazine würdigte sie einst gar als "Königin der Independentfilme". Zuletzt setzte Posey eher auf Klasse denn Masse, gehörte aber zum Hauptcast in Kinofilmen wie "Beau Is Afraid" (2023) und "Thelma – Rache war nie süßer" (2024).

In der Mini-Serie "The Staircase" stand Posey 2022 bereits mit ihrem Film-Sohn aus "The White Lotus" vor der Kamera: Patrick Schwarzenegger. Der Sohn von Filmlegende Arnold Schwarzenegger versuchte in den vergangenen Jahren, aus dem Schatten seines berühmten Vaters zu treten – unter anderem mit einer Hauptrolle in der Superheldenserie "Gen V". Auch Sam Nivola und Sarah Catherine Hook, die die Familie Ratliff in "The White Lotus" komplettieren, warten noch auf ihren ganz großen Durchbruch. Nivola machte aber bereits mit Nebenrollen in den Hollywoodfilmen "Weißes Rauschen" (2022) und "Maestro" (2023) auf sich aufmerksam. Hook lehrte derweil Gruselfans im Kinoschocker "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (2021) das Fürchten.

