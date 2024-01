Tipp bei Netflix "Die Schneegesellschaft": Fakten zur wahren und grausamen Geschichte!

In tiefster Hoffnungslosigkeit den Lebenswillen behalten

Zweieinhalb Monate in 3.800 Metern Höhe ausharren, mit Sommeroutfit in einer Eiswüste und ein paar Tafeln Schokolade, Keksen und etwas Wein als Nahrungsvorrat: Das Überleben ist unter diesen Voraussetzungen eigentlich unmöglich. Doch 16 von 45 Menschen, die im Oktober 1972 mit einem Flugzeug in den Anden abstürzten, gelang dies, wenn auch mit einem Tabubruch. Der spanische Regisseur Juan Antonio Bayona erzählt in seinem ausgezeichneten Film "Die Schneegesellschaft" ab 4. Januar bei Netflix, wie man auch in tiefster Hoffnungslosigkeit den Lebenswillen behält.