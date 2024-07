"Trigger Warning": Jessica Alba nimmt blutige Rache im neuen Netflix-Actionthriller!

Action-Fans dürfen sich freuen. Schon bald zeigt Netflix einen packenden Actionthriller mit „Sin City“-Star Jessica Alba in der Hauptrolle. Als Spezialagentin begibt sie sich auf einen brutalen Rachefeldzug.

Darum geht's

„Als sie nach dem Tod ihres geliebten Vaters heimkehrt und Antworten sucht, deckt eine Elitesoldatin eine gefährliche Verschwörung auf“, heißt es vor Streamingstart bereits vorab auf Netflix. Alles beginnt also mit dem Tod ihres Vaters, der die ehemalige Soldatin Parker (Jessica Alba) in ihr Heimatdorf zurückkehren lässt. Er war Besitzer einer Bar, die sie nun übernimmt. Doch Zeit, den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, hat Parker nicht. Denn schon kurz nach ihrer Rückkehr erfährt sie, dass eine brutale Bande in der Stadt ihr Unwesen treibt und ihr Vater nicht zufällig gestorben ist …