„Vor wem laufen wir eigentlich davon?“: Mutter und Tochter auf der Flucht!

„Eine Mutter, die eine mysteriöse Vergangenheit verbirgt, zieht wie eine namenlose Flüchtige mit ihrer Tochter von Hotel zu Hotel und betrachtet alle anderen als Bedrohung“, schreibt Netflix zur türkischen Serie. Was steckt dahinter? Wir haben alle Infos.

Darum geht´s

Eine Mutter und ihre Tochter kommen nicht zur Ruhe. Sie befinden sich ständig auf der Flucht und sitzen auf gepackten Koffern. Doch vor wem laufen sie eigentlich davon? Bei dem Versuch alles dafür zu tun, nicht aufzufallen, erreichen Mutter (Melisa Sözen) und Tochter (Eylül Tumbar) genau das Gegenteil. Sie besuchen Hotels für reiche Leute und ziehen damit nicht nur mit ihrem äußeren Erscheinungsbild alle Blicke auf sich, sondern auch mit ihrem kuriosen Verhalten: Während die Mutter stets in schwarz gekleidet ist, fällt ihre Tochter vor allem durch ihre Schönheit auf. Dazu fallen sie beim Hotelpersonal und anderen Gästen zunehmend auf, weil sie sehr zurückgezogen Leben und Kisten mit sich tragen, in denen sich Accessoires, Mobiliar und Kleidung befinden. Hotelangestellte versuchen kurz darauf herauszufinden, was mit den beiden los ist. Doch dann kommt es zu Tötungsdelikten, Personen aus dem Umfeld der Hotels werden umgebracht: Ein Arzt liegt bluttriefend auf einem Bett, ein Hoteldirektor wird getötet.