West Ham United - Eintracht Frankfurt: Wo läuft heute das Spiel?

Eintracht Frankfurt steht in der Europa League im Halbfinale. Dort treffen die Hessen auf West Ham United. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Ist West Ham - Eintracht Frankfurt im Free-TV zu sehen?

Ja. Die RTL-Gruppe zeigt in der Regel pro Spieltag in der Europa League ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Im Halbfinale hat mach sich nach den rauschenden Europapokalnächten gegen Barcelona nun erneut für Eintracht Frankfurt entschieden. Das Spiel ist am Donnerstag, 28. April, ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Moderatorin Laura Papendick präsentiert die Live-Übertragung gemeinsam mit Experte Karl-Heinz Riedle.