1. FC Union Berlin - Slavia Prag: TV-Übertragung und Livestream

Union Berlin hat in der Conference League die Chance auf die K.o.-Phase. Die Köpenicker treffen zum Abschluss der Gruppenphase auf Slavia Prag und brauchen einen Sieg. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Läuft Union Berlin - Slavia Prag im Free-TV?

Ja! Die RTL-Gruppe überträgt pro Spieltag in der Europa League und Conference League ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV bei RTL oder Nitro. Diesmal hat sich der Sender für das Gruppenendspiel der Eisernen entschieden, das ab 20.15 Uhr bei Nitro gezeigt wird. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Ausgangslage ist klar: Union Berlin muss gewinnen, dann ist Platz 2 in der Gruppe und damit der Einzug in die K.o.-Phase gesichert. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage sind die Berliner raus.