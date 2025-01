20. Jubiläum: So wird das ganz große "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

Nicht fehlen dürfen natürlich der bayerische Milchbauer Josef und die Thailänderin Narumol, die in der fünften Staffel zueinander fanden. Bei ihnen dürfte alles eitel Sonnenschein sein. Denn das Ehepaar lebt mit seiner 13-jährigen Tochter auf dem Hof, den diese mit ihrer Halbschwester später übernehmen möchte. In der Sendung sind ebenfalls Geralt und Anna dabei, die die weitere Reise von ihrer Farm in Nigeria nach Deutschland auf sich genommen haben. Wie Fans wissen, trüben allerdings emotionale und ökonomische Probleme das Liebesglück des Ehepaares. Auch Frauenliebling Patrick wird auftreten. Der Rinderzüchter erhielt in Staffel 16 so viele Zuschriften wie niemand zuvor. Bauer Heinrich ist ebenfalls mit von der Partie. Ob der Kult-Schäfer inzwischen die Frau fürs Leben gefunden hat?