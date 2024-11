"2024! Menschen, Bilder, Emotionen": Rückblick mit Olaf Scholz, Hape Kerkeling und Co.

In der Sendung "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" wirft RTL einen Blick auf die Ereignisse des Jahres. Bundeskanzler Olaf Scholz, Hape Kerkeling und weitere prominente Gäste sind dabei. Themen wie die gescheiterte Ampel-Koalition, die Fußball-EM und persönliche Schicksale stehen im Fokus.

Die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, das Ampel-Aus, die Fußball-EM, Olympia und die nicht enden wollenden Kriege in der Ukraine und in Gaza – ein bewegendes Jahr neigt sich dem Ende. Für RTL Anlass für einen Rückblick. In "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" lässt Moderator Steffen Hallaschka einmal mehr die großen Weltereignisse des Jahres, aber auch so manches persönliche Schicksal Revue passieren.

Zu den Gästen der am 11. Dezember um 20.15 Uhr ausgestrahlten Sendung gehören neben dem ehemaligen Formel-1-Profi Ralf Schumacher und Komiker Hape Kerkeling auch eine gewichtige Persönlichkeit aus der deutschen Politik. Kein Geringerer als Bundeskanzler Olaf Scholz wird dem Moderator Rede und Antwort stehen.

Ein Jahr des großen und unterhaltsamen Sports Die Neugier der Zuschauerinnen und Zuschauer auf Scholz' Sicht der Dinge dürfte groß sein, ist doch auch die gescheiterte Regierungskoalition von enormer Bedeutung. Turbulente Wochen liegen hinter dem Bundeskanzler, der das Amt demnächst verlieren könnte. Am 6. November kam es zum Bruch der Ampel-Koalition. Vor Weihnachten wird der Kanzler vermutlich die Vertrauensfrage stellen, bevor die Wählerinnen und Wähler wohl am 12. Februar bei den vorgezogenen Neuwahlen an die Urne gebeten werden. Über diese Eckpunkte spricht Moderator Hallaschka mit Scholz – genauso wie über das Gezeter hinter den Kulissen der SPD, als es um die Frage ging, ob wieder Scholz oder doch lieber Boris Pistorius als Kanzlerkandidat der Partei aufgestellt werden soll.

Einer, der in diesem Jahr ebenfalls wieder für Aufsehen gesorgt hat, ist Hape Kerkeling. Der Entertainer hat mit "Gebt mir etwas Zeit" nicht nur ein weiteres Buch geschrieben, in dem er Ahnenforschung betreibt und dabei seine adelige Herkunft thematisiert. Mit Moderator Hallaschka spricht Kerkeling darüber hinaus über die Genese seiner Karriere – angefangen mit der Zeit vor seinem Outing bis hin zu seiner Paraderolle Horst Schlämmer. Der hat zwar schon lange Rücken, ist offenbar aber noch immer dick im Geschäft. Im April teilte Kerkeling mit, dass er einen Film mit seiner Kultfigur plane. "Rücken hin, Rücken her. Et muss noch mal sein", sagte der Komiker im Dialekt seiner Kunstfigur. Die Motivation für den Film: "Diese schweren Zeiten schreien nach klaren Antworten. Und die hat der Horst."

Eine schwere Zeit hat auch Ralf Schumacher hinter sich. Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer hatte sich dieses Jahr auf Instagram als schwul geoutet. In der Sendung "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" wagt er den nächsten Schritt: Zusammen mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne spricht er über das Outing und dessen Folgen.

Der große Sport wird in der Sendung mit Fußballtrainer Julian Nagelsmann gestreift, der die deutsche Nationalmannschaft rechtzeitig zur diesjährigen EM in Deutschland auf die Erfolgsspur brachte. Nicht gerade großer, dafür unterhaltsamer Sport war das, was Boxerin Regina Halmich mit Stefan Raab im September vollbracht hatte, als sie zum dritten Mal gegen den Entertainer in den Ring stieg.

Die ehemalige Box-Weltmeisterin ist in der Sendung genauso zu Gast wie die 3x3-Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Josia Topf sowie Kevin Lick. Der 19-Jährige war im Frühjahr 2023 in Russland verhaftet worden. Der Vorwurf: "Landesverrat". Angeblich hatte Lick zu Spionage-Zwecken Fotos von einem Militärgelände gemacht. Im August dieses Jahres wurde der Deutsch-Russe im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen. In der Sendung spricht er über seine schwierige Zeit in der russischen Gefangenschaft.

