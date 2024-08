"37° – Eine für alles": Alle Infos zur ZDF-Reportage über Armut in Deutschland

Erst war es der wirtschaftliche Einbruch durch Corona, dann waren es die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise im Zuge des Ukraine-Kriegs: Gründe, weshalb immer mehr Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahren unter die Armutsgrenze rutschten, gab einige. 16,8 Prozent der Deutschen leben derzeit in Armut. Das heißt, ihr Nettoäquivalenzeinkommen beträgt weniger als 60 Prozent des momentanen Medianeinkommen in Deutschland. Besonders betroffen sind vor allem Alleinerziehende: Mehr als 40 Prozent der 2,6 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland leben unterhalb der Armutsschwelle. So heißt es in einem neuen Film der Reportage-Reihe "37°", der nun erstmals im ZDF zu sehen ist. Unter dem Titel "Eine für alles: Armutsrisiko alleinerziehender Mütter" begleitet Antje Diller-Wolff exemplarisch drei Mütter in ihrem Alltag.