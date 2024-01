40 Jahre RTL: Das ist die Geschichte des Kölner Senders

Kurz nach Beginn des neuen Jahres gibt es noch mehr Grund zum Feiern: Am 2. Januar ist RTL 40 Jahre alt geworden. Wir blicken zurück auf vier Jahrzehnte voller unvergesslicher Fernsehmomente und Inhalte, die die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig geprägt haben.

Die Geburt des Privatfernsehens - wortwörtlich

Am 2. Januar 1984 ging RTL – damals noch bekannt als RTLplus – auf Sendung. Der Privatsender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“. Seine „Geburt“ war spektakulär: Der Moderator Rainer Holbe inszenierte bekleidet mit grünem Arztkittel in einem Kreißsaal die Entbindung eines Fernsehers, der das Sender-Logo auf seinem Bildschirm zeigte. Der private Fernsehsender brachte frischen Wind in das eher konservative Programm – auch, wenn nur ca. 200 000 Haushalte ihn zu dem Zeitpunkt empfangen konnten.