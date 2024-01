40 Jahre RTL: das waren die größten Skandale und Aufreger

Am 2. Januar 1984 nahm der Privatsender RTL seinen Sendebetrieb auf. Damit gibt es ihn nun schon seit mehr als 40 Jahren. Und in dieser Zeit sorgte die eine oder andere RTL-Show für Skandale.

Nackte Frauen im TV Im Januar 1990 lief bei RTL die erste Ausgabe der Show „Tutti Frutti“. Darin traten ein Mann und eine Frau in Spielen gegeneinander an, in denen sie Punkte gewinnen und verlieren konnten. Hatte jemand keine Punkte mehr, dann konnte er oder sie Kleidungsstücke ausziehen. Gewonnene Punkte konnten dagegen in Stripperinnen „investiert“ werden, die sich daraufhin entkleideten. Obwohl es in „Tutti Frutti“ sehr viel nackte Haut zu sehen gab, stellte dieser Umstand keinen Skandal dar. Vielmehr bezeichneten Kritiker die von Hugo Egon Balder moderierte Show als frauenfeindlich. Allerdings musste RTL wegen Sendungen wie „Tutti Frutti“ lange mit dem Beinamen „Tittensender“ leben.

Outing im Fernsehen Am 10. Dezember 1991 war der Regisseur Rosa von Praunheim in der RTL-Sendung „Explosiv – Der heiße Stuhl“ zu Gast. Der bekennende Homosexuelle trat darin eine Debatte über das Outing prominenter Personen los. In diesem Zug nannte er die Namen zweier Promis, deren Homosexualität bis dahin nicht öffentlich bekannt waren: Hape Kerkeling und Alfred Biolek. Auch wenn das Outing als Skandal galt, hatte es im Nachhinein eine durchaus positive Wirkung auf die Akzeptanz Homosexueller in der Gesellschaft.

Koks vor dem Auftritt bei DSDS Seit 2002 läuft „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL. Aufgrund der Mitwirkung von Dieter Bohlen in der Jury stand die Sendung bereits mehrfach in den Schlagzeilen. So beurteilt er Teilnehmer gerne mit Sprüchen wie: „Bei normalen CDs ist ja immer so ein Booklet dabei. Bei dir müsste man da eine Kotztüte reinmachen.“ Für einen waschechten Skandal sorgte aber der Kandidat Helmut Orosz. Er nahm 2010 an DSDS teil und beeindruckte dort die Jury. Weil er aber vor einem Auftritt beim Konsum von Kokain auf der Toilette erwischt wurde, entließ ihn RTL aus der Show. Später gab Orosz außerdem zu, dass er bei jedem Auftritt betrunken war.

Zahlreiche Entgleisungen im Dschungelcamp Ein weiterer Dauerbrenner bei RTL ist die Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, deren erste Ausgabe 2004 lief. Angesichts der Aufmerksamkeitssucht, die so mancher Kandidat an den Tag legt, ist es kein Wunder, dass die Reality-Show bereits für diverse Aufreger gesorgt hat. Schon in der ersten Staffel handelte sich die Moderatorin Caroline Beil den Spitznamen „Hackebeil“ ein, weil sie ständig über andere Kandidaten lästerte und sich mit ihnen anlegte. Damit machte sie sich so unbeliebt, dass sie beim Rückflug von Australien nach Deutschland lieber ein anderes Flugzeug nahm als die anderen Sendungsteilnehmer.