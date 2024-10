ARD-Sparmaßnahmen: Weniger 'Hart aber fair' mit Klamroth

Nachdem er das Format von seinem Vorgänger Frank Plasberg übernommen hatte, stand Louis Klamroth fast durchgehend in der Kritik: Dass er als neuer "Hart aber fair"-Gastgeber skeptisch gesehen wurde, hatte zwischenzeitlich sogar die ARD bestätigt. Im Juli entschied dann eine Programmkonferenz, dass es zwar für 2025 ein neues "Gesamtkonzept" geben werde, für Klamroth aber am Montagabend im Ersten grundsätzlich weitergehen solle. Wie nun "Medieninsider" berichtet, aber in verändertem Umfang: "Hart aber fair" soll demnach im kommenden Jahr nur noch 20 anstatt 30 Mal ausgestrahlt werden.

Die ARD-Programmdirektion betätigte die genaue Anzahl zwar nicht, bestätigte auf Anfrage des Branchenmagazins aber, dass die lineare Folgenanzahl des Formats reduziert werde. Man sei aber gemeinsam mit Louis Klamroth in der Entwicklung für mehrere Formate, hieß es vonseiten des Senders. Inwieweit die "To go"-Ausgaben der Talkshow, die speziell für den Online-Konsum produziert werden, von den Kürzungen betroffen sind, wurde nicht bekannt. Im Rahmen ihres Gesamtkonzeptes erklärte die ARD im Sommer, dass man non-lineare Angebote "zukünftig noch stärker in den Fokus des Gesamtkonzepts der Gesprächssendungen" rücken wolle. Dabei solle es "noch besser gelingen, den politischen Diskurs auch in jüngere Zielgruppen zu tragen".