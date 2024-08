ARD und ZDF legen Gehälter offen! So viel verdienen Alexander Bommes, Christoph Kramer und Co.

ARD und ZDF haben die Vergütungen ihrer Sportexpertinnen und -experten veröffentlicht. Während die ARD in der Saison 2022/23 knapp zwei Millionen Euro ausgab, betrugen die Kosten beim ZDF eine Million Euro im Kalenderjahr 2023.

Die ARD hat zuletzt knapp zwei Millionen Euro für Sportexpertinnen und -experten ausgegeben. Wie der Senderverbund online bekannt gab, seien in der Saison 2022/23 1,91 Millionen an Vergütungen gezahlt worden; im Schnitt habe somit jeder Experte ein Honorar in Höhe von 117.000 Euro erhalten. Bei den Moderatorinnen und Moderatoren waren es durchschnittlich 147.000 Euro. Die genauen Einzelhonorare listete die ARD nicht auf.