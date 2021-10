Adam sucht Eva 2021: Kandidaten und Starttermin von Staffel 6 bei RTLZWEI

Ab Montag, 15. November, um 20.15 Uhr laufen die sechs neuen Folgen, in denen sich acht Prominente und acht "Normalos" dem Flirt-Abenteuer stellen. In einer malerischen Bucht in Griechenland treffen die Singles splitterfasernackt aufeinander und haben die einzigartige Chance ihren "Adam" oder ihre "Eva" zu finden.