Adam sucht Eva 2021: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind weiter dabei?

Prominente und Nicht-Prominente suchen bei RTLZWEI die große Liebe – und sind dabei splitterfasernackt. 8 Männer und 8 Frauen machen in der sechsten "Adam sucht Eva"-Staffel mit. Hier erfahren Sie, wer die Teilnehmer sind und wer die Sendung bereits wieder verlassen musste.

Bei "Adam sucht Eva" wird Demokratie gelebt. Die Männer und die Frauen müssen in der "Nacht der Erkenntnis" jeweils als Gruppe entscheiden, welchen Mitgliedern der anderen Gruppe sie einen Korb geben. Wer einen Korb bekommt, muss sich wieder anziehen und die Show verlassen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wen es getroffen hat.

Folge 3 (29. November): Eine neue Eva zieht ins Paradies und verdreht Denny Heidrich den Kopf. Der Boxer hat nur noch Augen für Sandy, "seine" Eva Lisa ist amgemeldet. Sandy möchte sich ihrerseits aber alle Optionen offenhalten und auch den ihr zugeteilten Adam Collings Egege besser kennenlernen. Derweil kommen sich Anna Juliana Jaenner und Sergio näher, während sich Giuliana Farfalla und Jay Kloos nicht zwischen Flirt und Friendzone entscheiden können. Am Ende müssen die Männer eine Eva aus dem Paradies werfen. Die Mehrheit entscheidet sich für Lisa . Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (22. November):

Das Paradies wird um jeweils zwei weitere Adams und Evas erweitert. Boxer/Reality-"Star" Denny Heidrich und Schauspielerin Anna Juliana Jaenner stranden genauso im Paradies wie die "Normalos" Paulia und Sergio. Denny zeigt sich aber weniger begeistert von der ihm zugeteilten Paula und bandelt lieber mit Lisa an. Die beiden treten gemeinsam zur Challenge an und gewinnen eine gemeinsame Nacht im "Garten Eden". Später sollen die Adams für die Evas kochen. Sasha zieht Giselles Zorn und Ekel auf sich, weil er dabei seine Hände benutzt. Falko beschert Anna einen furchtbaren Abend, weil er keinen Bock mehr auf die Show hat und sie das spüren lässt. Immerhin: Am nächsten Tag entschuldigt er sich. Vor dem Auszug rettet ihn das nicht, denn er wird von den Evas nominiert. "Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen", sagt er.