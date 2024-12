„Aktenzeichen XY“: Diese grausamen Fälle erwarten uns am 11. Dezember

Seit 1967 unterstützt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ nun schon die Ermittler bei der Aufklärung von bisher ungelösten Verbrechen, indem sie in jeder Folge neue Fälle präsentiert, in der Hoffnung durch die Unterstützung der Öffentlichkeit auf neue Beweise zu stoßen. Im Dezember warten erneut spannende Kriminalfälle auf die Zuschauer.

Die beliebte Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ wird zumeist einmal im Monat, an einem Mittwoch um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus ist die Dokumentation parallel dazu auch live im Stream verfolgbar. Im Anschluss daran ist die aktuelle Folge auch noch eine Woche lang in der ZDF-Mediathek verfügbar. Am 11. Dezember 2024 um 20:15 Uhr im ZDF wird eine neue Episode über die heimischen Fernsehbildschirme flimmern, die um 23:15 Uhr im ZDF Neo wiederholt wird. Dazu wird es eine weitere Wiederholung am 12. Dezember 2024 um 3:00 Uhr im ZDF geben.

So können die Zuschauer die Ermittlungen unterstützen

In der Regel werden in jeder Sendung etwa drei bis sechs Kriminal- oder Vermisstenfälle von den Ermittlern in Form von Kurzfilmen ausführlich vorgestellt, sodass sich die Zuschauer ein genaues Bild von dem jeweiligen Fall machen können und ggf. Hinweise weitergeben. Das können sie tun, indem sie die Hotline der Ermittler kontaktieren, die Teil der Sendung sind. Diese ist am Sendetag immer zwischen 20:15 Uhr und 01:30 Uhr zu erreichen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nützliche Informationen auch direkt an die zuständige Polizeidienststelle weiterzuleiten. Die dafür benötigten Telefonnummern werden direkt während der Sendung nach der jeweiligen Ausstrahlung eines Falls eingeblendet.