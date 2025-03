"Aktenzeichen XY... Cold Cases": Infos zur dritten Ausgabe mit Rudi Cerne

"North Shore – Tod in Sydney": Mysteriöser Tod im Hafenbecken

In der spannenden Krimiserie "North Shore" müssen Joanne Froggatt, bekannt aus "Downton Abbey", und John Bradley, bekannt aus "Game of Thrones"), als Politikerin und Detective einen mysteriösen Mord in Sydney aufklären. Die britisch-australische Koproduktion verspricht Spannung und politische Intrigen.