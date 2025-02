"Aktenzeichen XY... Ungelös": Das sind die Fälle in der neuen Folge

In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" werden spannende Fälle beleuchtet, darunter ein nächtlicher Überfall auf einen Unternehmer und eine gefährliche Brandstiftung. Rudi Cerne moderiert die beliebte True-Crime-Sendung im ZDF mit herausragenden Zuschauerzahlen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" bleibt beliebtes TV-Format

Das vergangene Jahr mag auf der Hitliste für viele eher weiter unten stehen, für die Verantwortlichen der Marke "Aktenzeichen XY" im ZDF jedoch brachte 2024 einen neuen Allzeitrekord: 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten der von Rudi Cerne moderierten Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Anfang Juli einen unübertroffenen Marktanteil von 25,9 Prozent in eben dieser jüngeren Zielgruppe. Beim "Gesamtpublikum" schlug sich das True-Crime-Format im 57. Jahr seit seinem Start mit durchschnittlich fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen, Medienberichten zufolge, bereits über den nächsten Ableger – diesmal mit internationaler Ausrichtung – nachdenken. Ehe es so weit ist, begrüßt Rudi Cerne zur zweiten regulären Ausgabe des noch jungen Jahres 2025.