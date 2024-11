"Aktenzeichen XY... ungelöst": Ein Blick auf die rätselhaftesten Fälle aus 2024

Musikalische Überraschung

Facebook-Gründer wird romantisch: Zuckerbergs Liebeslied

Mark Zuckerberg überrascht mit einer musikalischen Hommage an seine Frau Priscilla Chan. Zusammen mit T-Pain coverte der Facebook-Gründer den Hip-Hop-Hit 'Get Low', bekanntlich ein Klassiker von Lil Jon & The East Side Boyz.

