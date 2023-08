"Alles was zählt"-Neuling Sila Şahin berichtet von Angst vorm Casting

Fünf Jahre lang war Sila Şahin nicht aus dem Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wegzudenken. Als Ayla Özgül (später Höfer) avancierte die 37-Jährige zum absoluten Fan-Liebling. Umso trauriger waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer, als Şahin 2014 ihren Rückzug vom RTL-Dauerbrenner bekannt gab. Nun dürfen sich Daily-Fans jedoch auf ein Wiedersehen freuen: Ab Donnerstag, 24. August, 19.05 Uhr, ist Şahin in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" in der Rolle der Miray zu sehen.

Obwohl Şahin mittlerweile glücklich über ihre neue Rolle sei, habe sie zunächst mit dem AWZ-Angebot gehadert. "Ich wusste, was es bedeutet, für eine Daily zu drehen, und wusste, ich würde pendeln müssen. Wie würde es sein, meinen Mann und meine Kinder jede Woche verlassen zu müssen, um in Köln zu drehen?", erklärt die in Österreich lebende Berlinerin. "Dazu die Angst vorm Casting. Würde ich wieder reinkommen? So hatte ich Ängste und auch Zweifel." Letztlich sei die Angst jedoch unbegründet gewesen.