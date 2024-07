Andrea Kiewel will trotz Angriffe nicht umziehen: "Ich lebe in Israel, weil ich das will"

Hollywoodstar aus Deutschland

Was macht "Lola rennt"-Star Franka Potente eigentlich heute?

Franka Potente wurde durch ihre Rolle in "Lola rennt" zum Star. Am 22. Juli feiert sie ihren 50. Geburtstag und lebt heute mit ihrer Familie in den USA. Ihre Karriere führte sie von deutschen Produktionen nach Hollywood, wo sie an der Seite von Johnny Depp und Matt Damon spielte. Trotz des Erfolgs betont Potente, dass ihr Ruhm eher zufällig entstand.

