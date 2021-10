Andrew Lloyd Webber schaffte sich nach "Cats"-Film einen Hund an

Sowas nennt man wohl eine Trotzreaktion. Nach der seiner Meinung nach völlig missratenen Verfilmung seines Musicals " Cats " entschied sich Andrew Lloyd Webber spontan für ein Haustier: einen Hund. Grund für die Anschaffung des Vierbeiners soll das Missfallen gegenüber des von Tom Hooper inszenierten Films gewesen sein. In einem Interview mit "Variety" erklärte der Komponist zwei Jahre nach der Veröffentlichung, "Cats" sei "völlig falsch". Webber habe den Musical-Film gesehen und nur gedacht: "Oh Gott, nein." Es sei das erste Mal "in meinen über 70 Jahren auf diesem Planeten, dass ich mir einen Hund gekauft habe."

Zumindest diesem Aspekt konnte er im Falle von "Cats" etwas Positives abgewinnen. "Das einzig Gute, was dabei herauskam, ist mein kleiner Havaneser-Welpe", so der 73-Jährige. So habe ihm der Hund in der Corona-Zeit Gesellschaft geleistet. Der Brite könne sich durchaus vorstellen, sein Haustier auch an den Broadway zu bringen.