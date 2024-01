Anna Ermakova packt aus: So gewinnt man bei "Let's Dance"!

Auch in diesem Jahr treten 14 Promis auf dem RTL-Tanzparkett gegeneinander an. "Dancing Star" Anna Ermakova hat uns verraten, was es zum Sieg wirklich braucht.

Umkämpfter Titel Bei "Let's Dance" mitmachen zu dürfen, ist für die meisten Teilnehmer eine besondere Ehre. Kaum eine andere deutsche TV-Show kann mit den Einschaltquoten der RTL-Tanzshow mithalten. Im Schnitt wurde in den letzten Jahren jede Folge von über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt. Damit gehört "Let's Dance" zu den erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Außerdem gilt die Show als besonders niveauvoll. Während Teilnehmer des "Dschungelcamps" Ekel-Prüfungen bestehen müssen, dürfen "Let's Dance"-Kandidaten monatelang mit Tanzprofis zusammenarbeiten und werden oft selbst zu hervorragenden Tänzern.

Dieses Prestige führt natürlich andererseits dazu, dass der Titel des "Dancing Stars" jedes Jahr aufs Neue hart umkämpft ist. Besonders in den späteren Folgen wird von den Kandidaten ein sehr hohes Niveau erwartet.

Siegerin Anna Ermakova packt aus Anna Ermakova ist die Tochter von Ex-Tennisprofi Boris Becker und arbeitet als Model. Die 23-Jährige hat sich in der letzten Staffel nicht nur gegen harte Konkurrenten wie Julia Beautx und Ex-Olympiaturner Philipp Boy durchgesetzt, sondern sogar einen neuen Rekord in der Tanzshow aufgestellt: Insgesamt elf Mal erhielt sie von der Jury die Höchstpunktzahl für ihre Performance. Anna Ermakova ist also nicht nur "Let's Dance"-Siegerin, sondern die erfolgreichste Teilnehmerin aller Zeiten.