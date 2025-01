"Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter": Kritik zum Drama mit Katerina Jacob und Ernst Stötzner

Der Titel ist mal wieder Programm am Freitagabend im Ersten. In "Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter" versucht "Herr Kurtz" (Ernst Stötzner) unterschwellig Anna (Katerina Jacob) noch immer Heiratsabsichten nahezubringen, indem er die übliche gemeinsame Steuererklärung erläutert ("Die meisten heiraten doch nur deswegen"), als Annas Tochter Karin (Katharina Schlothauer) mit der Meldung ins Haus geschneit kommt, sie sei über beide Ohren verliebt und heirate bald. Dass Anna, die Ehefeindin aus Erfahrung, das verhindern will, versteht sich von selbst – erst recht, wenn sie bedenkt, dass der Zukünftige Arzt ist und zudem Sohn eines, wie sich herausstellt, höchst schnöseligen Klinikdirektors. Der Halbgott in Weiß wird fortan torpediert, der Gott des Gemetzels lauert schon um die Ecke.