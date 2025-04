"Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen": Kritik zum 3sat-Film am Mittwoch

Das Tagebuch der Anne Frank, größtenteils im Versteck der jüdischen Familie in der Prinzenkracht 263 in Amsterdam geschrieben, wurde im Juni 1947 erstmals veröffentlicht, Seitdem sind mehrere Ausgaben erschienen, die deutsche Übersetzung aus dem Niederländischen kam erstmals 1950 heraus. Ein Dutzend Spiel-und Dokumentarfilme wurden gedreht und mit mehreren Oscars preisgekürt. Bühnenstücke, Musicals, Kompositionen und Gemälde folgten. Der Dokumentarfilm "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen" von Alex Molx will nun kein weiteres Denkmal sein, "nicht einfach ein weiterer Film über Anne Frank", sondern "eine zeitgenössische und notwendige Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus in einem angespannten Moment der europäischen Geschichte". Die Dokumentation kommt zweifellos zur rechten Zeit.

Mala Emde, die Anne Frank bereits 2014 überzeugend in einem Dokudrama verkörperte, liest im Film aus dem Tagebuch, in dem Anne Frank so genau wie berührend das Leben ihrer Familie im Verborgenen schildert. 1933 war der Vater mit der Familie nach Amsterdam geflohen, er konnte dort die Filiale einer deutschen Lebensmittelfirma übernehmen und richtete nach einer ersten Wohnung unter jüdischen Emigranten sein Kontor samt Wohnhaus in der Amsterdamer Prinzengracht ein. Als Anne Franks ältere Schwester Margot dort von den deutschen Besatzern die Aufforderung erhielt, sich zum Abtransport einzufinden, zog sich die Familie ins Versteck im Hinterhaus an der Prinzengracht zurück. 761 Tage im Untergrund sollten folgen, bis zur Verhaftung am 04. August 1944.