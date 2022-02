Anne Will: Gäste und Thema am Sonntag

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 6. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Worte oder Waffen - wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt? Gäste: Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion)

Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

Anne Applebaum (amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin)

Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland)

Ina Ruck (ARD-Korrespondentin in Moskau) Mehr zum Thema: Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine. Damit droht eine Eskalation der Krise in dieser Region. "Die Lage ist sehr ernst", sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. In den kommenden Tagen reist er für Gespräche nach Washington, Kiew und Moskau. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Trägt Deutschland damit zur Friedenssicherung in Europa bei oder spielt das Russland in die Hände? Sollte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmen? Welche Rolle spielt die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Außenpolitik? Und: Welches Ziel verfolgt Wladimir Putin?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

