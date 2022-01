Anne Will: Gäste und Thema am nächsten Sonntag

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 30. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Missbrauch, Lügen, Vertuschung - ist diese Kirche noch zu retten? Gäste: Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Matthias Katsch, Mitbegründer und Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch"

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Ingrid Matthäus-Maier (SPD), Politikerin und Juristin

Christiane Florin, Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk Mehr zum Thema: Immer wieder berichten Betroffene von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Auch der emeritierte deutsche Papst Benedikt XVI. ist jetzt in einen solchen Fall verwickelt. Ein gerade veröffentlichtes Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising liefert erschreckende Zahlen: Rund 500 Kinder und Jugendliche berichten von sexualisierter Gewalt. Wie konnten Verantwortliche diese und vergleichbare Verbrechen so lange vertuschen und relativieren? Müssten Politik und Staat stärker in die Aufklärung und Strafverfolgung eingreifen? Sind Sonderrechte der Kirchen noch zu rechtfertigen? Gehörten Privilegien wie das kirchliche Arbeitsrecht abgeschafft? Ist die katholische Kirche überhaupt zu Reformen fähig?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

