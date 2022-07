Anne Will: Gäste und Thema der nächsten Ausgabe

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 3. Juli, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Bilanz der Corona-Politik - Ist Deutschland auf die nächste Welle besser vorbereitet? Gäste: Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP, Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Gesundheitsausschuss)

Ricardo Lange (Intensiv-Pfleger)

Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin "Süddeutsche Zeitung") Mehr zum Thema: Im dritten Corona-Jahr befindet sich Deutschland in einer "Sommerwelle". Die 7-Tage-Inzidenz steigt, ebenso die Zahl der an Corona Erkrankten auf Intensivstationen. Schutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht jedoch wurden bereits stark reduziert. Jetzt hat der Sachverständigenausschuss seine Bewertung der Corona-Maßnahmen vorgelegt, diese gilt als Grundlage für das weitere Vorgehen in der Corona-Politik. Wird es neue Maßnahmen geben? Kommt eine altersbezogene Impfpflicht? Ist es sinnvoll, dass ab Juli die Bürgertests für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos angeboten werden? Und: Ist Deutschland gut auf kommende Pandemie-Wellen vorbereitet?

Themen der anderen Talkshows Polit-Talks erfreuen sich im deutschen Fernsehen nach wie vor großer Beliebtheit. So strahlt die ARD neben "Anne Will" noch zwei weitere ähnliche Formate aus: "Hart aber fair" und "Maischberger". Im ZDF talkt Maybrit Illner wöchentlich mit ihren Gästen über politische Themen. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfahren Sie hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir Sie hier. Mehr über Themen und Gäste bei Sandra Maischberger erfahren Sie hier.