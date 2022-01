Anne Will: Gäste und Thema heute

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 23. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Omikron-Welle da, Impfpflicht nicht - mit welchem Plan geht Deutschland ins dritte Corona-Jahr? Gäste: Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Alena Buyx , Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler

Helene Bubrowski, Korrespondentin der "FAZ"- Parlamentsredaktion Mit Beginn des dritten Pandemiejahres treibt die hochansteckende Omikron-Variante die täglichen Neuinfektionen in Rekord-Höhen, die PCR-Test-Kapazitäten geraten an ihre Grenzen. Am Montag beraten Bund und Länder erneut über die politischen Maßnahmen zum Umgang mit dem Virus. In einer "Orientierungsdebatte" diskutiert der Bundestag in der kommenden Woche erstmals das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht. Österreich ist bereits einen Schritt weiter: Dort hat das Parlament die verpflichtende Impfung für alle ab 18 Jahren jetzt beschlossen. Kommt eine solche Regelung auch in Deutschland? Welches Ziel soll eine Impfpflicht verfolgen? Lockerungen oder Verschärfungen: Wie will die Politik auf die Omikron-Welle reagieren?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

Themen der anderen Talkshows Polit-Talks erfreuen sich im deutschen Fernsehen nach wie vor großer Beliebtheit. So strahlt die ARD neben "Anne Will" noch zwei weitere ähnliche Formate aus: "Hart aber fair" und "Maischberger – die Woche". Im ZDF talkt Maybrit Illner wöchentlich mit ihren Gästen über politische Themen.