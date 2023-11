Anne Will: Gäste und Thema heute am 19. November 2023

Fünfte Staffel der Datingshow

Are You The One?: Das sind die Änderung in der neuen Staffel

Ab dem 16. November 2023 fragen bei RTL+ wieder mehrere Singles: „Are You The One?“ In sonniger Atmosphäre suchen sie nach ihrem Perfect Match. Neben dem gewohnten Ablauf, der aus den ersten vier Staffeln der Show bekannt ist, gibt es auch eine interessante Neuerung.

MEHR