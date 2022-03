Anne Will: Gäste und Thema in der kommenden Sendung

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 20. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Putins Angriff - Krieg ohne Ende? Gäste: Christine Lambrecht (SPD, Bundesministerin der Verteidigung)

Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

Stefanie Babst (Principal & Global Policy Advisor, Brooch Associates)

Christoph Heusgen (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz)

Marina Weisband (deutsch-ukrainische Publizistin) Mehr zum Thema: Seit mehr als drei Wochen führt Russlands Präsident Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Deutschland vor, nicht genug getan zu haben, um den Angriff auf sein Land zu verhindern. In seiner Video-Ansprache im Deutschen Bundestag appellierte er an Kanzler Olaf Scholz: "Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen!" Unternimmt die Bundesregierung genug, um Putin Einhalt zu gebieten? Welche Maßnahmen könnten Nato und Europäische Union noch ergreifen, um die Ukraine zu unterstützen? Und welche diplomatischen Lösungen sind denkbar, um den Krieg zu beenden?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

Themen der anderen Talkshows Polit-Talks erfreuen sich im deutschen Fernsehen nach wie vor großer Beliebtheit. So strahlt die ARD neben "Anne Will" noch zwei weitere ähnliche Formate aus: "Hart aber fair" und "Maischberger – die Woche". Im ZDF talkt Maybrit Illner wöchentlich mit ihren Gästen über politische Themen. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfahren Sie hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir Sie hier.