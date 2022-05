Anne Will: die Gäste und das Thema heute in der ARD-Talkshow

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 1. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Panzer ins Kriegsgebiet - wohin führt Deutschlands Ukraine-Politik? Gäste: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesaußenministerin)

Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Mitglied des Bundestages und Mitglied im Bundesvorstand)

Johann David Wadephul (CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages und Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Auswärtiges, Verteidigung)

Markus Feldenkirchen (Politischer Autor im "Spiegel"- Hauptstadtbüro) Mehr zum Thema: Bis Anfang der Woche zögerte der Bundeskanzler, der Ukraine im Krieg gegen Russland schwere Waffen direkt zu liefern. Nach Kritik der Union und sogar aus den Fraktionen der eigenen Regierungskoalition dann die Entscheidung: Deutschland will der Ukraine Flugabwehrpanzer zur Verfügung stellen. Ändert Deutschland damit den Kurs seiner Ukraine-Politik? Laut jüngstem DeutschlandTrend findet nur gut ein Viertel der Deutschen, dass Olaf Scholz aktuell überzeugend kommuniziere: Muss der Kanzler seine Politik besser erklären? Und welche weitere deutsche Unterstützung für die Ukraine wird es in Zukunft noch geben?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

Themen der anderen Talkshows Polit-Talks erfreuen sich im deutschen Fernsehen nach wie vor großer Beliebtheit. So strahlt die ARD neben "Anne Will" noch zwei weitere ähnliche Formate aus: "Hart aber fair" und "Maischberger – die Woche". Im ZDF talkt Maybrit Illner wöchentlich mit ihren Gästen über politische Themen. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfahren Sie hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir Sie hier.