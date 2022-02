Anne Will: die Gäste und das Thema heute in der Sendung

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 27. Februar, 22.00 Uhr (ARD) Thema: Putin führt Krieg in Europa - wie ist er zu stoppen? Gäste: Christian Lindner (FDP), Bundesminister für Finanzen und Parteivorsitzender

Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Karl Schlögel, Historiker, Osteuropa-Experte

Ljudmyla Melnyk, Ukrainerin, Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik

Kristina Dunz, Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Egils Levits, lettischer Präsident Mehr zum Thema: Seit Donnerstag lässt Wladimir Putin die Ukraine angreifen, die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Europäische Union und USA antworten mit Sanktionen gegen Russland. Lässt Präsident Putin sich so stoppen? Wie sollte der Westen darüber hinaus reagieren? Sind die Sorgen der baltischen Staaten berechtigt, sie könnten das nächste Ziel Putins sein? Ist die NATO auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet? Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin?

Die Sendung "Anne Will" wird von der Will Media GmbH produziert, deren Geschäftsführerin Will selbst ist. Produziert werden die Folgen im Studio Berlin-Adlershof. Die Talkshow wird live ausgestrahlt.

