Anne Will zurück aus der Pause; Das sind heute die Gäste

Kontroverse Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Politik – dafür steht die Talkshow "Anne Will" im Ersten. Hier erfahren Sie, wer in der Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Im September 2007 moderierte Anne Will erstmals die nach ihr benannte ARD-Talkshow. Zuvor hatte die Journalisten die "Sportschau" und später die "Tagesthemen" moderiert. Anne Will wurde mit ihrer eigenen Talkshow die Nachfolgerin von Sabine Christiansen, die zuvor auf dem Sendeplatz am Sonntagabend getalkt hatte. Zwischenzeitlich wurde "Anne Will" mittwochs ausgestrahlt, läuft sie aber wieder sonntags, in der Regel nach dem "Tatort" bzw. "Poilizeiruf 110".

Die Gäste der "Anne Will"-Talkshow sind Politiker, Journalisten und Experten. In der Regel wird freitags, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, bekanntgegeben, wer zu Gast ist und über welches Thema am Sonntag diskutiert wird. Hier bekommen Sie immer aktuell den Überblick.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nächster Sendetermin von "Anne Will": Sonntag, 18. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Kampfpanzer für die Ukraine - warum zögert die Bundesregierung? Gäste: Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen, Bundesministerin des Auswärtigen)

Michael Müller (SPD, MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Roderich Kiesewetter (CDU, Mitglied des Bundestages und Oberst a.D.) Egon Ramms (General a.D. und ehem. Oberbefehlshaber NATO Allied Joint Force Command)

Anne Applebaum (amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin) In den vergangenen Tagen hat die ukrainische Armee im Osten des Landes eine Gegenoffensive gestartet und nach eigenen Angaben Putins Truppen auf mehreren tausend Quadratkilometern zurückgedrängt. Zur Unterstützung hat die Bundesregierung jetzt neue Lieferungen schwerer Waffen angekündigt. Jedoch: Die unter anderem von der ukrainischen Regierung geforderten Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart sind bisher nicht darunter. Sollte Deutschland auch diese Panzer liefern? Wie wahrscheinlich ist ein Sieg der Ukraine in Russlands Angriffskrieg? Und muss die Bundesrepublik eine neue, auch militärische Führungsrolle in Europa einnehmen?

Themen der anderen Talkshows Polit-Talks erfreuen sich im deutschen Fernsehen nach wie vor großer Beliebtheit. So strahlt die ARD neben "Anne Will" noch zwei weitere ähnliche Formate aus: "Hart aber fair" und "Maischberger". Im ZDF talkt Maybrit Illner wöchentlich mit ihren Gästen über politische Themen. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfahren Sie hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir Sie hier. Mehr über Themen und Gäste bei Sandra Maischberger erfahren Sie hier.