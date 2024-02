„Annika – Mord an Schottlands Küste“: Fakten zur Krimi-Serie

Krimireihen gibt es fast so viele wie Felsen an den schottischen Küsten, sodass neue Formate dem Publikum etwas Originelles bieten sollten. Das gelingt der schottischen TV-Serie „Annika – Mord an Schottlands Küste“, die zuerst 2021 beim britischen Pay-TV-Sender Alibi lief und es wegen des großen Erfolgs zwei Jahre später auch noch auf BBC One schaffte. In Deutschland ist die Serie jetzt kostenlos verfügbar.

Worum geht es in „Annika – Mord an Schottlands Küste“? Die Polizistin Annika Strandhed kehrt nach Glasgow zurück, um eine Leitungsposition in der Spezialeinheit Marine Homicide Unit (MHU) zu übernehmen. Dabei stößt sie vor allem bei ihrem Kollegen Michael McAndrews auf wenig Gegenliebe, der sich selbst auf ihrem Platz sieht. Auch Strandhed selbst hat Zweifel. Aber der erste rätselhafte Todesfall lässt ihr kaum Zeit, um nachzudenken, zumal ihre rebellische Tochter ebenfalls eine besondere Herausforderung darstellt.

Was hat es mit den doppelten Walkers auf sich? Der kreative Kopf hinter der Serie ist vor allem Nick Walker. Der hatte bereits die Hörspielserie „Annika Stranded“ kreiert. 31 Episoden der Nordic-Noir-Serie liefen von 2013 bis 2020 im BBC-Radio. Walker hat mehrere Romane geschrieben und arbeitet auch für das Theater. Er ist zudem maßgeblich für die TV-Serie verantwortlich, bei der es sich aber nicht um eine reine Adaption handelt. Walker Nummer zwei ist Nicola Walker, die mit ihrem Namensvetter allerdings weder verwandt noch verschwägert ist. Die Engländerin hatte auch in der Radioserie mitgewirkt. Als Schauspielerin ist sie vor allem für ihre Rolle als Gillian Greenwood in der britischen Comedy-Serie „Last Tango in Halifax“ bekannt.

Wer wirkt sonst noch mit? Einer der bekanntesten Schauspieler der Serie dürfte Jamie Sives sein, der Michael McAndrews spielt. Der Schotte hat gleich bei zwei Serien, die bei Kritikern und Publikum gleichermaßen gut ankamen, mitgespielt – nämlich als Sitnikov in „Chernobyl“ sowie in der Rolle von Jory Cassel in „Game of Thrones“. Fans der erfolgreichen Fantasy-Serie dürfte ebenfalls Kate Dickie bekannt vorkommen, die Lysa Arryn verkörpert. Die Schottin war aber auch in Filmen wie „Prometheus – Dunkle Zeichen“ oder in der Marvel-Serie „Loki“ zu sehen. Zudem wirkt Katie Leung mit, die in „Harry Potter und der Feuerkelch“ als Cho Chang dem jungen Zauberer den Kopf verdrehte.

Was ist das Besondere? Dass Ermittler ein stressiges Arbeits- und Privatleben miteinander vereinbaren müssen, dürfte ein „Tatort“-affines Publikum gewohnt sein. Ganz ähnlich ist es auch hier. Doch die Serie setzt darüber hinaus ganz eigene Akzente. Das beginnt bei der Hauptfigur, deren norwegische Wurzeln immer wieder eine Rolle spielen und die einen ungewöhnlichen Sinn für Humor beweist. Zudem überzeugt die Serie durch eine Reihe von spannenden Einfällen und durchbricht immer wieder die vierte Wand zum Publikum. Krimi-Fans, die sich etwas Abwechslung wünschen sowie mit den britischen und nordischen Spielarten des Genres etwas anfangen können, sollten einen Blick riskieren.