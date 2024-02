"Annika – Mord an Schottlands Küste": Kritik zur ungewöhnlichen, britischen Krimi-Serie

Die ersten Eindrücke von "Annika – Mord an Schottlands Küste" könnten aus einem Schottland-Werbespot stammen – zumindest machen die spektakulären Drohnenaufnahmen der Landschaft in der Nähe von Glasgow mächtig Eindruck. Aber eine Stimme holt einen schnell auf den Boden der Tatsachen zurück: Es handelt sich schließlich immer noch um eine Krimiserie. "Ich habe eine Leiche, die sich in nem Netz verheddert hat", erklärt der Mann panisch. So startet die erste Folge der britischen Produktion, die nun im ZDF deutsche Free-TV-Premiere feiert.