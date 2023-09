"Are You The One - Realitystars in Love": Alle Infos zu den Teilnehmern der dritten Staffel!

Welcome back to Reality! Sophia Thomalla steht in den Startlöchern, um in der dritten Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" prominente Singles zusammenzubringen. Dieses Mal soll es noch heißer, noch romantischer und spektakulärer werden. Wann wird die neue Staffel ausgestrahlt und welche 20 Promis machen bei dem Liebes-Abenteuer mit? Hier gibt es die Infos zur beliebten Dating-Show.

2021 flimmerte das Reality-TV-Format als Ableger der Dating-Show "Are You The One" zum ersten Mal über die Bildschirme. 20 Singles, die bekannt wurden durch Sendungen wie "Germany's Next Topmodel" oder "Der Bachelor", versuchen ihr "Perfekt Match" zu finden. Zuvor wurden die Kandidaten befragt, wie ihr Traumpartner sein sollte. Nun gilt es diesen unter den Singles zu finden. Dafür haben die TV-Sternchen zwei Wochen Zeit, während sie gemeinsam in einer Villa wohnen. Als Gewinn winkt nicht nur die große Liebe, auch ein sattes Preisgeld wartet auf das gefundene Pärchen. Streitereien, Drama und heiße Flirts inklusive!

Änderungen bei "Are You The One - Realitystars in Love" Die Verkupplerin der Show ist Moderatorin Sophia Thomalla. Wie auch in den vorherigen zwei Staffeln führt die 33-Jährige durch die Show. Dieses Mal soll das Liebes-Experiment aber nicht mehr in Griechenland stattfinden. „Leute, ich hatte keinen Bock mehr auf Ouzo und Souvláki. Die neue Staffel ‚Are You The One?‘ jetzt aus Thailand", kündigte Sophia Thomalla auf Instagram an.

Die Kandidatinnen und Kandidaten Auf Instagram hat RTL+ nun verraten, wer bei der diesjährigen Staffel teilnehmen wird.

Die Single-Frauen Alicia (29) Künstlerin aus Neuried, bekannt aus Temptation Island (2021)

Christina „Shakira" (25) Content Creatorin aus Queidersbach, bekannt aus Der Bachelor (2022), Bachelor in Paradise (2022)

Darya (30) Model und Influencerin aus München, bekannt aus Germany's Next Topmodel (2015)

Jenny (25) Psychologie- Studentin und Influencerin aus Köln, bekannt aus Love Island (2021)

Kim Virginia, 27, Model und Content Creatorin aus Miami, bekannt aus Der Bachelor (2021), Temptation Island (2021), Bachelor in Paradise (2022)

Marie (26) Kaufmännische Angestellte aus Wels, bekannt aus Are You The One? (2021)

Paulina (20) Recruiting Expertin aus Köln, bekannt aus Ex on the Beach (2022)

Sabrina (26) OnlyFans-Model aus Wien, bekannt aus Are You The One (2020), Take Me Out (2020), Bachelor Schweiz (2022)

Sandra (30) Content Creatorin aus Köln, bekannt aus Ex on the Beach (2021), #Couple Challenge (2022), Temptation Island (2022)

(25) Personenschützer aus Zürich, bekannt aus Bachelorette (2022), Germany Shore (2023) Steffen (28) Gebietsleiter im Bereich Banking aus Oldenburg, bekannt aus Die Bachelorette (2022) Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Are You The One? auf RTL+ (@areyoutheone.de) Wann erscheint die dritte Staffel? Am 17. August ist die aktuelle Staffel gestartet. Wie gewohnt wird "Are You The One - Realitystars in Love" auch in diesem Jahr bei RTL+ zusehen sein. Bisher wurden wöchentlich die Episoden in Doppelfolgen gezeigt.