"Auf der Jagd nach Dino-Fossilien": ARTE-Doku über den Handel mit den Fossilien

Der Weg von der Entdeckung zum Sammler

Für die einen mögen Autos und Luxusuhren ein Statussymbol sein, andere sammeln Dinosaurierfossilien. Diese werden auf dem internationalen Markt immer begehrter und mittlerweile auf Auktionen manchmal für Millionen US-Dollar verkauft. Das Problem? Museen und Unis haben bei den Auktionen meistens keine Chance – sobald die Funde in private Haushalte verschwinden, werden sie für immer der Wissenschaft verwehrt. Ein wichtiges Thema also, dem sich Jeremy Xido in seinem Film "Auf der Jagd nach Dino-Fossilien" annimmt.