Ausfall von Louis Klamroth bei "Hart aber fair": Was ist mit dem ARD-Moderator los?

Die ARD-Sendung "Hart aber fair" ist der Klassiker unter den Polittalks. Seit 2001 wird in dem ARD-Format diskutiert und informiert. Ende 2023 übernahm Louis Klamroth die Moderation. Doch nun fällt der 34-Jährige für mehrere Wochen aus. Kollegin Sandra Maischberger übernimmt die Sendung für ihn. Wo steckt Louis Klamroth so lange und wird er zu "Hart aber fair" zurückkehren?

Mit Louis Klamroth als Moderator hat sich auch das Konzept der Sendung verändert. Zunächst übernahm der gebürtige Hamburger das gewohnte Format von Frank Plasberg . Über die Winterpause wurde "Hart aber fair" dann etwas überarbeitet. Dabei wurde unter anderem das Studio und die Gästeauswahl verändert. Bei den Zuschauern kam das neue Gewand von "Hart aber fair" gut an.

Louis Klamroth übernahm vor rund einem Jahr die ARD-Talkshow "Hart aber fair" von Frank Plasberg. Nun äußerte sich der Moderator, ob man AFD-Politiker in die Sendung einladen sollte und welche persönlichen Auswirkungen er bereits erfahren musste.

Am 25. März ging Louis Klamroth ein letztes Mal mit dem Polittalk auf Sendung. Danach verabschiedete er sich in die Osterpause. Doch während andere TV-Formate nach den Feiertagen sich zurückmelden, sieht es bei dem "Hart aber fair"-Moderator anders aus. Für mehrere Wochen fällt der 34-Jährige aus. Auf die Sendung muss aber nicht verzichtet werden. Für ihn übernimmt Sandra Maischberger. Am 29. April gibt es dann eine neue Ausgabe "Hart aber fair" mit der Ersatz-Moderatorin.