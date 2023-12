Ausraster bei "Promi-Büßen": Gloria Glumac geht auf Yvonne Woelke los": "Wie ein Stier, der rot sieht"

Hitziger Zwischenfall bei "Das große Promi-Büßen": Normalerweise sorgt in der ProSieben-Sendung die "Runde der Schande" bei Olivia Jones für das meiste Aufsehen. In der jüngsten Folge überschattete allerdings ein grober Ausraster die tränenreiche Beichte von Reality-Star Eric Sindermann. Im Mittelpunkt des heftigen Zoffs stand Gloria Glumac. Schon bei "Temptation Island" und "Prominent getrennt" war die 31-Jährige mit einem kurzen Geduldsfaden aufgefallen. Nun machte sie auch bei "Das große Promi-Büßen" ihrem Ruf alle Ehre.

Yvonne Woelke wird in Streit gezogen

In der jüngsten Folge brodelte es ordentlich bei Glumac, als ihre weitere Teilnahme in der Show in einem Exit-Match auf der Kippe stand. "Hätte ich meine 'Runde der Schande' schon gehabt, wäre mir das sch***egal", fluchte der Reality-Star. Yvonne Woelke versuchte sie daraufhin zu besänftigen – und bekam die volle Breitseite ab. "Laber mich nicht voll, Alter. Ganz ehrlich, halt deine dumme Schnauze!", verlor Glumac völlig die Fassung.