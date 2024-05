"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben": TV-Kritik zur Reportage über das Leben der Realitystars

Ein Blick hinter die Kulissen: Die Fortsetzung der zweiten Staffel von "B:REAL" soll erneut intime Einblicke ins Privatleben der Promis geben.

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" Reality-TV

Berlin ist nach wie vor der deutsche Hotspot Nummer eins für alle, die sich gerne öffentlich in Szene setzen. Das zeigt einmal mehr das RTLZWEI-Format "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" (ab Montag, 13. Mai, werktags, 14.55 Uhr). Die Reality-Daily-Soap um Kader Loth, Ismet "Isi" Atli, Cosimo Citiolo, Melody Haase, Chris Broy, Eric Sindermann und Co. geht nun in die nächste Runde. RTLZWEI verspricht auch bei der Fortsetzung der mit insgesamt 100 Folgen angekündigten Staffel zwei "spannende neue Geschichten direkt aus dem Leben" der Reality-Stars. Man kann das Ganze also durchaus mit einer Art Video-Tagebuch aus Vogelperspektive vergleichen. Wie viele Folgen es diesmal zu sehen gibt, ließ der Sender offen. Fest steht allerdings, dass der Sendeplatz des Formats um zwei Stunden früher rückt und damit die Daily "Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten" ablöst.

Und nun wird's richtig prominent: Neben altbekannten Gesichtern gehören nun auch die Stars Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel, Sarah Knappik, Claudia Obert mit Freund Max, Gabriella De Almeida Rinne sowie Alessia und Annemie Herren fest zur "B:REAL"-Familie. Von Kameras begleitet tauschen sich die Promis über den Klatsch und Tratsch der Szene aus, dabei plaudern sie unverblümt über Höhen und Tiefen sowie Beziehungskrisen. Denn es läuft für die Promis abseits vom roten Teppich eben auch nicht immer alles nach Plan ...

So versucht RTLZWEI die Sendeplatz-Baustelle am Nachmittag zu beheben Micaela Schäfer etwa steht an einem Wendepunkt in ihrem Leben und muss sich entscheiden, ob sie sich auf ihre Karriere konzentrieren oder eine Familie gründen will. Sieht sie ihre Zukunft mit ihrem derzeitigen Partner – oder vielleicht doch an der Seite ihres besten Freundes Julian F.M. Stoeckel? Außerdem: Drei Jahre nach dem Tod von Willi Herren öffnen seine Tochter Alessia und seine Schwester Annemie ihre Türen für "B:REAL", wie RTLZWEI ankündigt. Und Kader Loth träumt immer noch von einer Gesangskarriere.

Während die ersten Folgen mit durchschnittlich knapp über vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch recht solide abschnitten und sogar der erfolgreichste RTLZWEI-Neustart auf RTL+ 2023 waren, musste das Format mit der zweiten Staffel Federn lassen. Die Quote sank auf durchschnittlich 2,8 Prozent. Dennoch glaubt der Grünwalder Sender weiter an die Serie. Ob sie sich auf dem neuen Sendeplatz gegen den durchaus starken Konkurrenten und VOX-Dauerbrenner "Shopping Queen" durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" – Mo. 13.05. – RTL ZWEI: 14.55 Uhr