Bachelor 2022, Folge 3: erster Kuss, neue Kandidatinnen und Beef

"Bachelor" Dominik Stuckmann küsst schon in der dritten Folge – und zieht damit die Wut seiner allerersten Date-Partnerin auf sich. Doch die Situation wird für ihn nicht leichter, denn RTL schickt zwei neue Kandidatinnen in die Sendung.

Beef in der Villa. Christina, die alle nur Shakira nennen, hat erfahren, dass schlecht über sie geredet wurde. Doch ausgerechnet Christina Aurora, die ihr davon erzählt hat, soll am meisten gelästert haben. Christina Aurora bestreitet die Vorwürfe und ist außer sich: "!ch hab' keinen Bock, jemandem im Fernsehen auf die Fresse zu hauen." Da sind wir ja beruhigt, denn das hätte wohl einen Rauswurf zur Folge. Christina Aurora konfrontiert die "stille Post" Franziska mit ihrer Wut. Sie hätte nie gesagt, dass sie Christina hassen würde. Das dann zu behaupten, findet Christina Aurora "richtig scheiße" von Franziska. Es fallen englische Begriffe, die mit "F" anfangen und mit "uck off" aufhören, am Ende heulen beide.

Gruppendate: In Offroad-Fahrzeugen geht es für Dominik und sieben Frauen auf einer schmalen Brücke über eine Schlucht. An deren Ende wartet auf Dominik und die Frauen eine Überraschung: zwei neue Kandidatinnen. Beide heißen Chiara. Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht? "Gelungene Überraschung für mich. Für die Frauen eher so semi", analysiert der "Bachelor" scharfsinnig. Lara sammelt beim Gruppendate fleißig Punkte, denn sie kann a) Autofahren und b) Bierflaschen an Tischkanten aufmachen. Whoa! Außerdem hatte sie in ihrem Leben erst zwei Dates. "Was ist das für eine Frau?", fragt sich der "Bachelor".

Das anschließende Einzeldate-Ticket löst aber nicht Lara, sondern Nele. "Bei ihr muss ich die Fragezeichen lösen, die in einem Kopf sind", erklärt Dominik. Die anderen Frauen sind geschockt, wie kurz das Gruppendate war. Vor allem Josephine sieht ihre Felle komplett davonschwimmen: "Ich freue mich nie wieder über ein Gruppendate."

Christina Aurora lässt die Neue nicht in ihr Bett Im Haus werden erst einmal die Neuankömmlinge analysiert. Die Blonde ist sympathisch, die andere ist "aufgesetzt sympathisch. Die hat Stresspotenzial." Da hilft es nicht, dass "die andere" den "Bachelor" als "sexiesten von allen, sorry" bezeichnet. Christina Aurora möchte nicht mit der dunkelhaarigen Chiara in einem Bett schlafen. "Ich weiß ja nicht mal was du machst, wie alt du bist", begründet sie ihre Abneigung. "Ich habe sie schon ein bisschen asozialer eingeordnet, weil sie auch vom Verbalen her in diese Richtung geht", erklärt Christina Aurora, die sich verbal stets vornehm zurückhält (s. Anfang der Folge).

Während die Stimmung in der Kandiatinnen-Villa auf dem Tiefpunkt ist, knistert es beim Date zwischen Dominik und Nele. Im Pool kommen sich die beiden näher. Es fällt der erste Kuss der Staffel. "Wow", sagt der "Bachelor". Und "uff". Offenbar hat's ihm gefallen. "Ach du scheiße, das wird echt nicht einfach", stellt er fest. "Was mache ich jetzt mit den anderen?" Jana-Maria, die in der Vorwoche das erste Einzeldate mit Dominik hatte, reagiert besonders geschockt auf die Nachricht, dass Dominik eine andere geküsst hat. "Das ist doch viel zu früh!" Und wenn jetzt noch mehr Küsse kommen? "Dann gebe ich einfach auf und gehe." Beim nächsten Gruppendate spricht sie Dominik darauf an, dem "Bachelor" ist das höchst unangenehm.

Jana-Maria ist eifersüchtig Nach dem Gruppendate – Dominik und die Frauen malen zusammen ein Haus an – lädt Dominik eine der Neuen (die dunkelhaarige Chiara) zum Einzeldate ein. Die beiden flirten, doch zur Beruhigung von Jana-Maria wird nicht schon wieder geknutscht. In der Nacht der Rosen bekommt Chiara von Dominik aber eine Vorab-Rose, was die Eifersucht bei allen, vor allem aber bei Jana-Maria wieder hochkochen lässt.

Dominik muss diesmal richtig für seine Gage arbeiten, denn eine Frau nach der anderne stellt sich zum Einzelgespräch an. Bis auf Emily, die sich krank abmelden musste. Dann muss sich Dominik entscheiden. Er schickt Josephine und Natalie nach Hause.