Bachelor 2022: Wer gewinnt das Finale und Dominiks Herz?

Anna oder Jana-Maria: Der "Bachelor" muss sich entscheiden. Im Finale darf er einer Frau seine letzte Rose geben – und muss der anderen das Herz brechen.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was im Finale passiert und wer die letzte Rose bekommt, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Im Finale treten Anna und Jana-Maria zu einem letzten Bewerbungsgespräch, sorry, Date an. Anna macht den Anfang - und geht aufs Ganze. Zum ersten Mal sagt sie Dominik, dass sie sich verliebt hat. Diese Katze hatte sie in den Wochen zuvor, anders als Jana-Maria, noch nie aus dem Sack gelassen. Dominik freut sich sehr, doch eine Sache macht ihm Sorgen. Anna hat ihm erzählt, dass sie ein Sabbatical einlegen möchte, ein bisschen um die Welt reisen. Wie passt eine frische Beziehung da rein? Doch Anna ist so weit, dass sie Dominik in die Planungen mit einbeziehen möchte.

Wie man es schon aus vorherigen Staffeln kennt, bekommen die beiden dann ein Highlight-Video von RTL spendiert. "Ich gehe mit einem positiven Gefühl ins Bett", sagt Dominik Anna zum Abschied. Aber dasselbe "droht" ihm auch bei Jana-Maria.

Die ist komplett hin und weg von ihrem Traummann, dem "Deckel" für ihren Topf. In ihrem Kopf gebe es nur noch Dominik, gesteht sie. Auch die gemeinsame Zukunft hat sie schon geplant. Wird der "Bachelor" ihr das Herz brechen oder geht es ihm genauso? Jana-Maria jedenfalls ist überzeugt: "In uns stecken zwei 15-Jährige, die zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt sind". Dominik findet es schön, zu spüren, wie krass verliebt Jana-Maria in ihn ist. Na dann.

Beim gemeinsamen Fernsehabend mit den Highlights können die beiden in der Tat ihre Finger nicht voneinander lassen. Wenn man sich diese Szenen ansieht, scheint Jana-Maria beim "Bachelor" die Nase vorne zu haben.

Dann wird es ernst: Die letzte Nacht der Rosen der Staffel steht an. Dafür packt Dominik sogar den Smoking aus. Auf dem roten Teppich lässt er dann gegenüber beiden Damen nochmal die gemeinsame Entwicklung Revue passieren. Natürlich war mit beiden alles ganz toll, aber hilft ja nichts: Eine Entscheidung muss her.

"Tausend Mal ja" Der "Bachelor" macht es extrem spannend. Doch dann lässt er die Katze aus dem Sack. Er hat sich in Anna verliebt. Er und Jana-Maria passen zwar besser zusammen, glaubt er, aber Gegensätze ziehen sich an. "Warum hast du mir dann beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?", will Jana-Maria wissen. Berechtigte Frage. Er habe sich in sie verknallt, doch die Gefühle für Anna seien noch stärker, antwortet Dominik. Dafür, dass ihr grade das Herz gebrochen wurde, reagiert Jana-Maria erstaunlich gefasst. Dominik ist erleichtert: "Ich bin froh, dass sie nicht geweint hat."

Dann steht er vor Anna. "Ich muss dir sagen, dass ich mich krass in dich verliebt habe", sagt er seiner Auserwählten. "Willst du diese allerletzte Rose annehmen?" Ihre Antwort: "Ja. Tausend Mal ja." Hach, wie romantisch. Ob die beiden auch nach den Dreharbeiten noch so verliebt sind, erfahren Sie hier.