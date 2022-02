Bachelor 2022: Wer ist gestern raus? Wer ist weiter mit dabei?

Als zwölfter "Bachelor" verteilt Dominik Stuckmann 2022 seine Rosen. Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel und erfahren, wer vom "Bachelor" keine Rose bekommen hat.

Wer ist raus? Wer ist weiter und noch dabei? Darüber entscheidet beim "Bachelor" immernoch der "Bachelor": Am Ende jeder Folge bekommt Dominik eine bestimmte Anzahl an Rosen, die er unter den Kandidatinnen verteilt. Wer keine Rose bekommt, muss nach Hause fahren.

Folge 5 (23. Februar): Dominik lädt einige der Kandidatinnen zum wohl bizarrsten Date in der "Bachelor"-Geschichte. Er steigt als vermeintliche Leiche in einen Sarg und die Frauen sollen die richtigen Abschiedsworte finden. "Worst Date ever", meint nicht nur Christina. Später kommt es zum dritten Kuss der Staffel – und wieder ist es eine andere Frau, mit der Dominik knutscht. Emily, die zwischendurch in Corona-Isolation war, holt nun auf und holt sich den Kuss ab. Am Ende der Folge müssen drei Frauen die Villa verlassen. Das sind Christina Aurora, Valeria und Chiara M.. Damit sind nun nur noch Anna, Chiara F., Christina N., Emily, Franziska, Jana-Maria, Lara, Nele, und Yasmin im Rennen um die letzte Rose. Lesen Sie hier Zusammenfassung der Folge.

Folge 4 (16. Februar): Neben Jana-Maria (sie erlebte ein traumhaftes erstes Einzeldate mit Dominik) und Nele (sie bekam den ersten Kuss der Staffel) etabliert sich eine weitere Kandidatin als Favoritin auf die letzte Rose: Anna beeindruckt den "Bachelor" mit ihrer reflektierten Art. Einen weiteren Kuss gibt es in dieser Folge auch – allerdings nicht mit Anna. Stattdessen werden Jana-Marias Besitzansprüche durch ein "Lippebekenntnis" besiegelt. Dominik jedenfalls hat gleich bei mehreren Frauen Schmetterlinge im Bauch. Derweil verabschiedet sich eine Kandidatin freiwillig: Christina R. alias Shakira hat nur Kumpel-Gefühle für Dominik. Susanna und Bobette gehen in der Nacht der Rosen leer aus. Weiter sind Anna, Chiara, Chiara-Madonna, Christina Aurora, Christina N., Emily, Franziska, Jana-Maria, Lara, Nele, Valeria und Yasmin. Lesen Sie hier in unserer Zusammenfassung der Folge.

Folge 3 (9. Februar): Die Stimmung in der Kandidatinnen-Villa wird immer schlechter. Als dann auch noch zur Überraschung aller zwei Neue einziehen (beide heißen Chiara), wird das "Stresspotenzial" nochmal ordentlich gesteigert. Derweil kommt es zum ersten Kuss der Staffel – und das löst ein kleines Eifersuchtsdrama aus. Denn Dominik küsst nicht etwa Jana-Maria zuerst, mit der er in der Woche zuvor das perfekte Date hatte, sondern Nele. Jana-Maria ist so enttäuscht, dass sie sogar ans Aufhören denkt. In der Tat vorbei ist die Show aber für Josephine und Natalie. Sie gehen in der Nacht der Rosen leer aus. Weiter sind Anna, Bobette, Chiara, Chiara-Madonna, Christina Aurora, Christina N., Christina R., Emily, Franziska, Jana-Maria, Lara, Nele, Susanna, Valeria und Yasmin. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (2. Februar): Dominik lädt Jana-Maria zum ersten Einzeldate ein. Zwischen beiden sprühen ordentlich die Funken. Während sie aus lauter Verliebtheit am liebsten die Staffel sofort beenden würde, möchte Dominik dann aber doch noch andere Frauen näher kennenlernen. Das beruht nicht bei allen auf Gegenseitigkeit: Vivian gibt die Show wegen ihres kleinen Sohnes auf. Irina steigt aus, weil sie nicht auf den "Bachelor" steht. Außerdem vorbei ist die Sendung für Claudia und Giannina Sie bekommen von Dominik keine Rose. Weiter mit dabei sind Anna, Bobette, Christina Aurora, Christina N., Christina R., Emily, Franziska, Jana-Maria, Josephine, Lara, Natalie, Nele, Susanna, Valeria und Yasmin. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 1 (26. Januar): Dominik lernt die 22 Single-Frauen kennen, die in den kommenden Wochen sein Herz erobern wollen. Alle Damen sind hin und weg von seinen blauen Augen. Der "beste Bachelor von allen" spendiert erst einmal eine Runde Tequila. Drei Frauen muss er in der ersten Nacht der Rosen schon wieder nach Hause schicken und zumindest bei einer scheint ihm das nicht schwerzufallen. Bella, Jenny und die maulfaule Elina bleiben ohne Rose. Weiter dabei sind Anna, Bobette, Christina Aurora, Christina N., Christina R., Claudia, Emily, Franziska, Giannina, Irina, Jana-Maria, Josephine, Lara, Natalie, Nele, Susanna, Valeria, Vivian und Yasmin. Eine Zusammenfassung der ersten Folge lesen Sie hier.

Wann läuft die neue "Bachelor"-Staffel? Bei RTL startet die 12. Staffel am 26. Januar und läuft dann immer mittwochs um 20.15 Uhr. Insgesamt umfasst sie zehn Folgen und den schon traditionellen Talk danach mit Frauke Ludowig.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 26. Januar, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 2. Februar, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 9. Februar, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 16. Februar, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 23. Februar, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 2. März, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 9. März, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 16. März, 20.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 23. März, 20.15 Uhr

Folge 10 – Finale: Mittwoch, 30. März, 20.15 Uhr, Wiedersehens-Talk im Anschluss Wann läuft "Der Bachelor" bei RTL+? Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Hier geht es also am Mittwoch, 19. Januar, los. Die Folgen werden in der Regel gegen 20.15 Uhr eingestellt.

Wer ist der neue "Bachelor" Dominik Stuckmann? Dominik ist 29 Jahre alt, lebt zeiotweise auf Gran Canaria und ist ein echter Tausendassa. Er arbeitet als IT-Spezialist, ist aber auch Unternehmer und investiert in Start-ups. Dass die Dates aber zu Pitches wie in der "Höhle der Löwen" mutieren, steht nicht zu befürchten, denn Dominik ist ein echter Romantiker. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein", sagt der frühere Tischtennisspieler. Mehr über Dominik Stuckmann lesen Sie in unserem Porträt.

Wer sind die Kandidatinnen? 22 Frauen haben es durch das Casting geschafft und bewerben sich nun für den Platz an der Seite von Dominik.Anna (33)

Anna (33)

Bella (24)

Bobette (26)

Christina Aurora (30)

Christina N. (27)

Christina R. (23)

Claudia (24)

Elina (25)

Emily (23)

Franziska (26)

Giannina (21)

Irina (29)

Jana-Maria (29)

Jenny (22)

Josephine (25)

Lara (23)

Natalie (24)

Nele (28)

Susanna (27)

Valeria (22)

Vivian (28)

Yasmin (23) Etwas ausführlicher stellen wir die Kandidatinnen hier vor.

Wo wurde die 12. Staffel gedreht? Nachdem sich der "Bachelor" und die Kandidatinnen 2021 wegen der Pandemie mit Deutschland begnügen mussten, ging es nun wieder nach Mexiko. Für eine der Kandidatinnen ist das ein Heimspiel: Valeria (22) studiert mittlerweile in Berlin, ist aber in Mexiko geboren und aufgewachsen.

Welche "Bachelor"-Paare sind noch zusammen? So richtig gut eignet sich die RTL-Show offenbar nicht, um die große Liebe zu finden, denn keiner von Dominiks Vorgängern ist noch mit seiner Gewinnerin zusammen. Manche Beziehung hielt etwas länger – z.B. die von Andrej Mangold und Jennifer Lange – aus anderen wurde trotz letzter Rose gar kein Paar. Niko Griesert, der 2021 die Rosen verteilte, ist mittlerweile mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen. Nicht das einzige Beispiel dafür, dass der Weg zur großen Liebe im "Bachelor/Bachelorette"-Kosmos manchmal ein paar Umwege einschlägt.