"Bachelor" Dennis will Kandidatin loswerden: Interesse an ihr "komplett verloren"

Stress und Schmetterlinge im Bauch: Dennis Gries nutzte die Gelegenheit und küsste Katia. Das kam bei einigen der Kandidatinnen nicht besonders gut an. Das Interesse an Kim hatte der Bachelor allerdings verloren: "Alter Schwede, das Einzelgespräch mit Kim war ja mal echt crazy", erklärte Dennis, bevor es zur überraschenden Wende kam.

Lange hat es nicht gedauert: Schon in der dritten Folge von "Die Bachelors" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) geht einer der beiden Rosenkavaliere in den Knutsch-Modus. Dennis Gries kommt Kandidatin Katharina, genannt Katia, auf einem Rugby-Spielfeld näher. Dort fand zuvor "das härteste Date aller Zeiten" statt: Die Bachelors traten mit jeweils fünf Frauen im Rugby gegeneinander an, leichte Blessuren inklusive.